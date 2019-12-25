Житель Парголово ранил в шею 65-летнюю супругу и сказал, что она сама наткнулась на нож

Задержанный изобличен и допрошен в качестве подозреваемого.

Полицией задержан житель Парголово, подозреваемый в ножевом конфликте с супругой. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 10 мая днём поступило сообщение о ножевом ранении женщины в доме 1 корпус 1 по Тихоокеанской улице в поселке Парголово. Прибывшие полицейские на месте обнаружили 65-летнюю пострадавшую с ножевым ранением шеи. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. В квартире также находился в состоянии алкогольного опьянения 46-летний супруг пострадавшей. Полицейским мужчина рассказал, что женщина сама наткнулась на нож. Полицейские усомнились в данной версии произошедшего и доставили мужчину в отдел полиции для разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья). Задержанный изобличен и допрошен в качестве подозреваемого.

В Приморском районе подросток напал на знакомую шестиклассницу.

Фото: Piter.tv