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На Парашютной с общего балкона 23 этажа выпала 19-летняя девушка
Сегодня, 9:12
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nastya960

На Парашютной с общего балкона 23 этажа выпала 19-летняя девушка

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При ней был паспорт.

У дома на Парашютной было найдено тело молодой девушки. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 26 апреля обратился очевидец. Он рассказал, что у дома 42 по Парашютной улице лежит женщина без сознания. Полицейские обнаружили тело после падения с высоты.

При девушке был ее паспорт. Погибшей оказалась 19-летняя уроженка Ярославля. Падение произошло, предварительно, с общего балкона лестницы 23 этажа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Дунайском проспекте из окна выпал мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: падение с высоты, парашютная
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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