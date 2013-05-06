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На Дунайском проспекте из окна выпал мужчина
Сегодня, 17:57
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kraratau27

На Дунайском проспекте из окна выпал мужчина

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От удара он скончался. Свидетели отметили, что в последние дни погибший ночевал в подъезде.

В Петербурге мужчина скончался после падения из окна седьмого этажа. Это произошло в пятницу, 9 апреля, на Дунайском проспекте, 7. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Как отмечают жильцы дома, погибший в течение трех суток ночевал в подъезде этого дома. Одна из свидетельниц сообщила, что перед гибелью незнакомец сидел на подоконнике спиной на улицу и сильно раскачивался.

Известно, что мужчина был одет в серую куртку, синие джинсы и серые кроссовки. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что из окна дома на проспекте Героев сорвался человек.

Фото: pixabay

Теги: выпал из окна, дунайский проспект, падения
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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