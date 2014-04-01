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Видео: из окна дома на проспекте Героев сорвался человек

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Подробностей происшествия пока нет.

В пятницу, 2 апреля, в 16:20 камеры, расположенные на доме №26к1 по проспекту Героeв, зафиксировали страшное: с высоты сорвался человек. 

В распоряжении редакции оказалась запись ужасного происшествия, однако достоверных подробностей ситуации пока нет. Неизвестно, кем был этот человек и что послужило причиной инцидента.

По предварительной информации, мужчина не выжил.

Ранее мы писали, что автомобилист в военной форме сбил пешехода на "зебре" в Петербурге.

Видео: Piter.TV

Теги: падение с высоты, сорвался человек
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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