Видео: из окна дома на проспекте Героев сорвался человек

В пятницу, 2 апреля, в 16:20 камеры, расположенные на доме №26к1 по проспекту Героeв, зафиксировали страшное: с высоты сорвался человек.
В распоряжении редакции оказалась запись ужасного происшествия, однако достоверных подробностей ситуации пока нет. Неизвестно, кем был этот человек и что послужило причиной инцидента.
По предварительной информации, мужчина не выжил.
Ранее мы писали, что автомобилист в военной форме сбил пешехода на "зебре" в Петербурге.
Видео: Piter.TV
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