Видео: из окна дома на проспекте Героев сорвался человек

Подробностей происшествия пока нет.

В пятницу, 2 апреля, в 16:20 камеры, расположенные на доме №26к1 по проспекту Героeв, зафиксировали страшное: с высоты сорвался человек.

В распоряжении редакции оказалась запись ужасного происшествия, однако достоверных подробностей ситуации пока нет. Неизвестно, кем был этот человек и что послужило причиной инцидента.

По предварительной информации, мужчина не выжил.

Ранее мы писали, что автомобилист в военной форме сбил пешехода на "зебре" в Петербурге.

Видео: Piter.TV