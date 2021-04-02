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Автомобилист в военной форме сбил пешехода на "зебре" в Петербурге

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Водитель не успел затормозить перед пешеходным переходом.

Водитель в военной форме сбил пешехода на пешеходном переходе на Владимирском проспекте около 12 часов 1 апреля. Об этом Piter.TV узнал от источника.

В момент аварии не работали светофоры. Пострадавший заметил движущийся автомобиль в последнюю секунду и не успел отойти в сторону. Мужчина оказался под колесами машины, он был в сознании. Водитель вышел оказать помощь пострадавшему, также как и другие прохожие.

Состояние молодого человека на данный момент неизвестно.

Еще одно ДТП с человеком в "форме" произошло сегодня в Колпино. Сотрудник МЧС врезался на перекрестке в другое авто. 

Видео: Piter.TV

Теги: военная форма, дтп, пешеход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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