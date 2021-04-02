Автомобилист в военной форме сбил пешехода на "зебре" в Петербурге

Водитель не успел затормозить перед пешеходным переходом.

Водитель в военной форме сбил пешехода на пешеходном переходе на Владимирском проспекте около 12 часов 1 апреля. Об этом Piter.TV узнал от источника.

В момент аварии не работали светофоры. Пострадавший заметил движущийся автомобиль в последнюю секунду и не успел отойти в сторону. Мужчина оказался под колесами машины, он был в сознании. Водитель вышел оказать помощь пострадавшему, также как и другие прохожие.

Состояние молодого человека на данный момент неизвестно.

Еще одно ДТП с человеком в "форме" произошло сегодня в Колпино. Сотрудник МЧС врезался на перекрестке в другое авто.

Видео: Piter.TV