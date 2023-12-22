Петербургскую пару подозревают в сексуальном насилии в отношении своих детей

Восьмилетнего и четырехлетнего ребёнка изъяли органы опеки.

В Красногвардейском районе правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении пары петербуржцев, которые подозреваются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своих детей. Об этом стало известно Piter.tv.

Подозреваемым оказались 30-летний мужчина и 29-летняя женщина. По предварительной информации, они совершали насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Восьмилетнего и четырехлетнего ребёнка изъяли органы опеки и поместили в медицинское учреждение.

Подозреваемые находятся в СИЗО.

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Фото: Piter.tv