Петербургскую пару подозревают в сексуальном насилии в отношении своих детей

В Красногвардейском районе правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении пары петербуржцев, которые подозреваются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своих детей. Об этом стало известно Piter.tv.
Подозреваемым оказались 30-летний мужчина и 29-летняя женщина. По предварительной информации, они совершали насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Восьмилетнего и четырехлетнего ребёнка изъяли органы опеки и поместили в медицинское учреждение.
Подозреваемые находятся в СИЗО.
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Фото: Piter.tv
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