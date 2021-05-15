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МВД по Ленобласти составило памятку для беженцев из ДНР и ЛНР
Сегодня, 8:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

МВД по Ленобласти составило памятку для беженцев из ДНР и ЛНР

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Также ответы на вопросы можно получить по контактному номеру: 8-812-573-22-92.

Специалисты миграционной службы РФ разработали памятку для прибывающих в страну беженцев. Рекомендации также касаются граждан ДНР и ЛНР. В документе рассказывается о способах легализации своего нахождения в РФ и необходимых документах для оформления статуса беженца или переселенца.

В памятке можно получить ответы на вопросы о получении разрешения на временное проживание в России, оформления ВНЖ или  приобретения гражданства. 

Также ответы на вопросы можно получить по контактному номеру: 8-812-573-22-92, или на сайтах учреждения.

Ранее стало известно, что студенты из ДНР и ЛНР смогут продолжить обучение в РАНХиГС.

Фото: Piter.tv

Теги: беженцы, днр и лнр
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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