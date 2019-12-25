Cтуденты из ДНР и ЛНР смогут продолжить обучение в РАНХиГС

Направление подготовки не имеет значения.

Студенты из ДНР и ЛНР смогут продолжить обучение в Президентской академии Народного хозяйства и ее филиалах. Об этом сообщила пресс-служба РАНХиГС 9 марта.

Каждый случай индивидуально будет рассматривать специально созданная комиссия по переводам и восстановлениям. Приказы о зачислении и порядке перевода будут издавать каждую неделю.

Меры поддержки будут направлены на студентов, которые были вынуждены покинуть свое место жительство и оказались в России.

Ректор отметил, что направление подготовки не имеет значения: заявления, поступающие непосредственно в структурные подразделения Академии, будут рассматриваться единой комиссией. На какой основе будет осуществляться обучение — бюджетной или коммерческой — не уточняется.

Фото: ВКонтакте / РАНХиГС