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В переулке Джамбула пятилетний мальчик погиб после падения из окна
Сегодня, 8:08
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В переулке Джамбула пятилетний мальчик погиб после падения из окна

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка после падения из окна. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), рассказали в ГСУ СК РФ по городу. 

Накануне пятилетний мальчик находился в комнате квартиры в переулке Джамбула, по предметам обстановки залез на подоконник и выпал с пятого этажа. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где скончался. 

Главное следственное управление настоятельно призывает родителей и законных представителей несовершеннолетних проявлять предельную внимательность, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, держать окна в помещениях, где находятся малолетние, плотно закрытыми или в режиме проветривания. Помните, что нескольких секунд вашего невнимания может быть достаточно для того, чтобы произошла трагедия. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее на Piter.TV: шестилетний мальчик выпал из окна частного дома в Горелово. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: падение с высоты, переулок джамбула
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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