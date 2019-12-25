В переулке Джамбула пятилетний мальчик погиб после падения из окна

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка после падения из окна. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), рассказали в ГСУ СК РФ по городу.

Накануне пятилетний мальчик находился в комнате квартиры в переулке Джамбула, по предметам обстановки залез на подоконник и выпал с пятого этажа. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где скончался.

Главное следственное управление настоятельно призывает родителей и законных представителей несовершеннолетних проявлять предельную внимательность, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, держать окна в помещениях, где находятся малолетние, плотно закрытыми или в режиме проветривания. Помните, что нескольких секунд вашего невнимания может быть достаточно для того, чтобы произошла трагедия. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: шестилетний мальчик выпал из окна частного дома в Горелово.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу