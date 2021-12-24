Из окна на Альпийском переулке выпала несовершеннолетняя

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Во Фрунзенском районе из окна выпала несовершеннолетняя. Полиция проводит проверку. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 31 марта поступило сообщение о падении человека из окна дома по Альпийскому переулку. Несовершеннолетняя гражданка соседнего государства с черепно-мозговой травмой была госпитализирована в больницу.

В ходе проведения проверки сотрудниками из квартиры, где произошло данное ЧП, были доставлены для разбирательства трое мужчин 18-24 лет. В отношении них составлены административные протоколы по статье 6.9 КоаП РФ (Потребление наркотических средств).

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Тосно 4-летняя девочка выпала из окна третьего этажа.

Фото: Piter.tv