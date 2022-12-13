СК проводит проверку после падения наледи на 8-летнюю девочку на Краснопутиловской улице

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка в результате падения наледи.
В понедельник, 13 марта, с крыши одного из домов по Краснопутиловской улице на 8-летнюю девочку упала наледь. Она была госпитализирована в детскую больницу, где сейчас находится в удовлетворительном состоянии.
Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее в Петербурге ещё одна школьница попала в больницу из-за сосулек на крыше.
Фото: Piter.tv
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