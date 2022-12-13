СК проводит проверку после падения наледи на 8-летнюю девочку на Краснопутиловской улице

Девочка была госпитализирована в детскую больницу, где сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка в результате падения наледи.

В понедельник, 13 марта, с крыши одного из домов по Краснопутиловской улице на 8-летнюю девочку упала наледь. Она была госпитализирована в детскую больницу, где сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Петербурге ещё одна школьница попала в больницу из-за сосулек на крыше.

Фото: Piter.tv