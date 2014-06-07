52-летний мигрант упал со 2 этажа на стройке в Кронштадте

Он был госпитализирован в реанимацию.

Мигрант получил травмы при падении на стройке в Кронштадте. Гражданина Таджикистана доставили в больницу утром 22 октября.

По предварительной информации, 52-летний разнорабочий при выполнении строительно-монтажных работ в доме на Макаровской улице в Кронштадте упал с высоты 2-го этажа. Он был госпитализирован в реанимацию с сочетанной травмой головы, груди, живота, переломом трех ребер.

По данным АН "Оперативное прикрытие", пострадавший 21 июня 2024 года был выдворен из РФ с запретом на въезд до мая 2027 года.

Ранее было возбуждено уголовное дело после гибели строителя в Новоселье.

Фото: Piter.tv