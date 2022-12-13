На проспекте Героев из окна выпал 25-летний петербуржец

В квартире задержали его знакомых.

В Красносельском районе Петербурга из окна выпал мужчина. Об этом стало известно Piter.tv.

В службу спасения днём 24 апреля обратился очевидец, который сообщил, что из окна 6 этажа дома по проспекту Героев выпал мужчина. Прибывшими полицейскими был обнаружен труп 25-летнего петербуржца со следами, характерными после падения с высоты, и множественными порезами тела.

В квартире указанного дома в состоянии сильного алкогольного опьянения были обнаружены 61-летний В. и 53-летний собственник квартиры. Ранее судимых мужчин доставили в отделение полиции для разбирательств.

Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ВКонтакте/ Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург