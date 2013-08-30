На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское

МегаФон обновил инфраструктуру вокруг озера Красногвардейское в Выборгском районе Ленинградской области. В результате проведённых работ высокоскоростной интернет стал доступен как жителям коттеджных поселков Солнечный берег, Уткино, Приозерье и Береговая горка, так и многочисленным туристам, отдыхающим в кемпингах и отелях на берегу.

Красногвардейское является самым крупным озером Выборгского района Ленинградской области, в котором водится с десяток разнообразных видов рыб. Благодаря обширной акватории и разнообразной фауне, озеро круглый год привлекает рыбаков со всей страны, как новичков и опытных рыболовов, так и профессиональных спортсменов.

Также здесь расположено большое количество отелей, кемпингов и баз отдыха, предлагающих путешественникам различные виды развлечений: прогулочные зоны в сосновом лесу, spa-процедуры, спортивные площадки, веревочные парки и много другое. В теплое время года на озере организованы катания на лодках и сапах.

Чтобы предоставить отдыхающим и местным жителям качественные услуги связи оператор развернул сеть в низко- и среднечастотном диапазоне по всей береговой линии озера. В таком сочетании диапазонов, радиосигналы обеспечивают высокую скорость, широкую зону покрытия, более устойчивы при звонках и использовании интернета в помещениях и на улице. Теперь абоненты МегаФона, отдыхающие на озере, могут комфортно пользоваться всеми онлайн‑услугами наравне с горожанами: загружать карты, выкладывать фотографии в социальные сети, слушать музыку, удалённо работать, совершать покупки в интернете и получать государственные услуги через интернет‑порталы или мобильные приложения.

Инфраструктура российских курортов активно развивается, этому способствует рост внутреннего туризма в стране. Устойчивая связь в зонах отдыха – это не только комфорт отдыхающих, но и безопасность, так как обеспечивается связь с экстренными службами. МегаФон уделяет особое внимание развитию сети в Ленинградской области. За этот год мы обеспечили качественным сигналом Сестрорецкий курорт, пенаты Репина, провели модернизацию сети в Выборге, Гатчине и других туристических локациях. Максим Токаренко, рассказал директор МегаФона в Санкт-Петербурге

За последний месяц пользовательский интернет‑трафик с берегов Красногвардейского озера был сопоставим с 430 часами разговора по видеосвязи в мессенджерах. Пиковые нагрузки на сеть приходятся на субботу и воскресенье — дни, когда традиционно жители выезжают на отдых за город.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)