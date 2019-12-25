На участке Рябовского шоссе до Романовки установили 11 новых светофоров

Все светофоры координирует автоматизированная система управления дорожным движением.

На Рябовском шоссе установили 11 новых светофоров. Об этом сообщила пресс-служба Ленавтодора.

Работы прошли на протяжении дороги до Романовки. Все светофоры координирует автоматизированная система управления дорожным движением. Таким образом, приборы работают не по стандартным алгоритмам, а вместо этого настраиваются на конкретную дорожную обстановку.

Отметим, что Рябовское шоссе считается одной из наиболее загруженных трасс 47-ого региона. Установка светофоров, в том числе, проводилась для разгрузки дороги до Всеволожска и в противоположном направлении.

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