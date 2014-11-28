Иностранца госпитализировали с Ладожского вокзала с отравлением 70% уксусом

Гражданина Египта госпитализировали в больницу с Ладожского вокзала с отравлением. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.
Сначала 30-летний иностранец отправился в медицинский пункт на Ладожском вокзале, однако оттуда его госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего химический ожог пищевода уксусной кислотой 70%.
Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии. Выясняются обстоятельства произошедшего.
В начале года годовалая петербурженка облилась уксусом и получила ожог.
Фото: pxhere
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