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Иностранца госпитализировали с Ладожского вокзала с отравлением 70% уксусом
Сегодня, 10:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Иностранца госпитализировали с Ладожского вокзала с отравлением 70% уксусом

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Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии.

Гражданина Египта госпитализировали в больницу с Ладожского вокзала с отравлением. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Сначала 30-летний иностранец отправился в медицинский пункт на Ладожском вокзале, однако оттуда его госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего химический ожог пищевода уксусной кислотой 70%.

Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В начале года годовалая петербурженка облилась уксусом и получила ожог.

Фото: pxhere

Теги: ладожский вокзал, отравление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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