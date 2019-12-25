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Ребенок выпил растворитель в Невском районе
Сегодня, 9:38
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Ребенок выпил растворитель в Невском районе

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Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Годовалого мальчика госпитализировали после отравления неизвестным веществом. Он находился в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Около двенадцати часов ночи 22-го октября в полицию поступило сообщение из медучреждения. В больницу привезли мальчика 2019-го года рождения. По словам отца 1992-го года рождения, ребенок выпил растворитель во время отключения света. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что нетрезвого мужчину подстрелили во время конфликта в кафе на Варшавской. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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