Ребенок выпил растворитель в Невском районе

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Годовалого мальчика госпитализировали после отравления неизвестным веществом. Он находился в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Около двенадцати часов ночи 22-го октября в полицию поступило сообщение из медучреждения. В больницу привезли мальчика 2019-го года рождения. По словам отца 1992-го года рождения, ребенок выпил растворитель во время отключения света. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что нетрезвого мужчину подстрелили во время конфликта в кафе на Варшавской.

Фото: Piter.TV