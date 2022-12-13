За праздники несколько петербургских подростков попали в больницы с отравлениями

Молодые люди употребляли алкогольные напитки.

В Ленинградской области за время длинных праздничных выходных зафиксирована серия тяжелых отравлений среди несовершеннолетних. По данным медицинских учреждений, около десяти подростков были госпитализированы с алкогольными и химическими отравлениями, причем как минимум двое оказались в реанимации.

Наиболее резонансными стали два случая: 13-летняя школьница в Выборге, потерявшая сознание после употребления алкоголя, и 16-летний подросток, доставленный в реанимацию с Суздальского озера, где он со друзьями смешивал крепкий напиток с энергетиками.

Ранее Piter.TV сообщал, что солист Мариинского театра госпитализирован в психбольницу после серии нападений.

Фото: Piter.TV