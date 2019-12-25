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Семилетний мальчик госпитализирован из-за отравления бутиратом в гостях на Дунайском
Сегодня, 9:59
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Семилетний мальчик госпитализирован из-за отравления бутиратом в гостях на Дунайском

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Состояние пострадавшего врачи оценили как тяжелое, он находится в реанимации.

В Петербурге семилетний мальчик был госпитализирован в больницу имени Н. Ф. Филатова с острым отравлением бутиратом. Все произошло в гостях у друга матери, пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

Ребенок пострадал в квартире на Дунайском проспекте в Шушарах. Когда мать заметила у него симптомы, она вызвала бригаду скорой помощи на место. Состояние пострадавшего врачи оценили как тяжелое, он находится в реанимации. 

Все обстоятельства случившегося устанавливают полицейские.

Ранее на Piter.TV: на улице Тельмана годовалая девочка отравилась таблетками от эпилепсии. 

Фото: Piter.TV

Теги: дунайский проспект, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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