Семилетний мальчик госпитализирован из-за отравления бутиратом в гостях на Дунайском

Состояние пострадавшего врачи оценили как тяжелое, он находится в реанимации.

В Петербурге семилетний мальчик был госпитализирован в больницу имени Н. Ф. Филатова с острым отравлением бутиратом. Все произошло в гостях у друга матери, пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Ребенок пострадал в квартире на Дунайском проспекте в Шушарах. Когда мать заметила у него симптомы, она вызвала бригаду скорой помощи на место. Состояние пострадавшего врачи оценили как тяжелое, он находится в реанимации.

Все обстоятельства случившегося устанавливают полицейские.

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Фото: Piter.TV