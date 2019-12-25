Опрос: 7 из 10 петербуржцев уже планируют отпуска 2025 года

Каждый второй собирается брать отпуск летом, каждый десятый – весной.

Каждый второй петербуржец в 2025 году планирует брать отпуск летом, каждый десятый – весной. Такую информацию в ходе опроса получил сервис SuperJob.

Так, 73% опрошенных уже составили планы на отпуск в 2025 году. Каждый второй собирается брать отпуск летом, каждый десятый – весной, 6% – осенью, а 5% – зимой. Ещё 10% горожан не имеют предпочтений и будут отдыхать по графику, составленному отделом кадров.

Женщины чаще мужчин выбирают отдых летом (55 и 49% соответственно) и весной (13 и 7%). Респонденты в возрасте до 34 лет и петербуржцы от 35 до 44 лет чаще планируют летний отпуск (55 и 52% соответственно против 46% среди респондентов старше 45 лет).

Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, делились планами на весенний отдых (14%). Респонденты с зарплатой свыше 100 тысяч рублей чаще других выбирают отдых зимой (8%).

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Фото: pxhere