Отпуск в осенние каникулы возьмут 15% родителей петербургских школьников

Родители задумываются о том, как провести досуг своего ребенка и кто будет за ним присматривать в эти дни.

В период осенних каникул 1 из 6 работающих родителей учеников начальных классов возьмет отпуск. Такие данные получены в результате опроса сервиса по поиску работы Superjob, проведенного среди родителей школьников из Петербурга.

Родители задумываются о том, как провести досуг своего ребенка и кто будет за ним присматривать в эти дни. 15% родителей планируют взять отпуск, чтобы провести больше времени со своими детьми. Из них 19% матерей и 12% отцов.

Интересно, что чем младше ребенок, тем чаще родители идут в отпуск в дни каникул. Например, 16% родителей учеников начальных классов, 13% родителей средней школы и только 5% родителей старшеклассников воспользуются такой возможностью.

Большинство родителей (70%) не будут брать отпуск в этот период из-за разных обстоятельств: "Не дают отпуск на работе"; "Работа удаленная, достаточно времени уделяю детям"; "Дни отпуска за 2024 год уже использованы". Еще 14% пока не определились с решением.

Ранее мы сообщили о том, что большинство родителей петербургских школьников помогают детям с домашними заданиями.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")