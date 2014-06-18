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Из Ленинградской области отправили 447 коз в Северную Корею

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Это первая партия живых животных, экспортированная в Северную Корею.

Под контролем Управления Россельхознадзора из Ленинградской области в Северную Корею отправлена партия коз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Северную Корею (город Расон) из Ленинградской области отправили 447 голов мелкого рогатого скота. Должностными лицами Управления был проведен документарный и физический контроль коз, ветеринарно-санитарное состояние транспортного средства и наличие животных в компоненте ФГИС "ВетИС" "Хорриот".

По результатам ветеринарного контроля 432 нестельные козочки и 15 козликов отправлены в адрес корейской торговой компании. Это первая партия живых животных, экспортированная в Северную Корею.

Видео: Россельхознадзор

Теги: козы, северная корея, экспорт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Мировые новости,

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