Новый Центр социальной реабилитации на Камской улице обеспечен теплом

В нем есть спортивные залы, бассейны, художественные, столярные и швейные мастерские, учебная квартира для обучения самообслуживанию после реабилитации.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили работы по технологическому подключению новых тепловых сетей трехэтажного здания для Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, расположенного на Камской улице, 10А. Об этом сообщает пресс-служба организации 28 февраля.

Работы позволили обеспечить центр теплом и горячей водой. В нем есть спортивные залы, бассейны, художественные, столярные и швейные мастерские, учебная квартира для обучения самообслуживанию после реабилитации.

Отмечается, что в настоящее время в зоне предприятия на Васильевском острове находится 227 объектов социального значения: 36 детских садов, 47 школ, 72 лечебных и столько же учебных заведений.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники "Теплосети" завершили ремонт трубы на Тележной.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"