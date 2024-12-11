В квартале Ржевка-Пороховые ограничили отопление до 14 февраля

В квартале Ржевка-Пороховые ограничили отопление из-за устранения дефекта на трубопроводе в Невском районе. Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района Петербурга.
Предотвратить технологическое нарушение на проспекте Большевиков помогли датчики "Теплосети". Для пресечения масштабной аварии ненадежный участок заменят сейчас.
Работы стартовали в 11:00 13 февраля и продлятся до 17:00 14 февраля. На время проведения ремонта горячая вода подается в микрорайоне в полном объеме.
Ранее на Piter.TV: ГУП "ТЭК СПб" подало в суды рекордное количество заявлений о взыскании задолженности.
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