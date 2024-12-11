ГУП "ТЭК СПб" подало в суды рекордное количество заявлений о взыскании задолженности

Сумма предъявленных требований превысила 2,8 миллиарда рублей, из которых 2,44 миллиарда рублей приходятся на основную задолженность, а 360 миллионов рублей составляют штрафные санкции за просрочку платежей.

ГУП "ТЭК СПб" в 2024 году зафиксировало рекордное количество обращений в судебные инстанции с заявлениями о взыскании задолженностей за предоставление тепловой энергии и коммунальных услуг. Как уточнила пресс-служба организации 28 января, общее число поданных документов составило 24 640.

Сумма предъявленных требований превысила 2,8 миллиарда рублей, из которых 2,44 миллиарда рублей приходятся на основную задолженность, а 360 миллионов рублей составляют штрафные санкции за просрочку платежей. В результате выполнения судебных решений на счет предприятия поступило 2,36 миллиарда рублей.

В 2024 году значительно возросли размеры государственной пошлины, которую также обязуются выплачивать должники. Минимальный размер госпошлины при подаче иска теперь составляет 2000 рублей.

Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам Даниил Карпин отметил, что благодаря систематической работе почти 100% заявлений предприятия удовлетворяются судом. Организация постоянно улучшает свои программные решения и внедряет современные методы оплаты, доступные как на стадии досудебного урегулирования, так и после вынесения судебного решения. Каждый рабочий час ТЭК подает новый иск о взыскании долга. Компания настоятельно рекомендует своим клиентам своевременно производить оплату за полученные теплоэнергию и коммунальные услуги, используя возможность безкомиссионной оплаты через веб-сайт ГУП "ТЭК СПб" или с помощью судебной долговой квитанции, чтобы избежать дополнительных финансовых санкций.

Информацию о наличии задолженности по договору теплоснабжения можно получить по телефону 601-93-93. Вопросы, касающиеся задолженности населения за отопление и горячее водоснабжение по прямым договорам, решаются по телефонам 494-84-84 (добавочные номера 6245 и 6246) или 679-22-22 (для жителей Санкт-Петербурга) и 630-20-10 (для Ленинградской области). Оплата задолженности по судебному решению возможна без регистрации и комиссий посредством получения судебной долговой квитанции по QR-коду или на официальном сайте ГУП "ТЭК СПб". Для проведения платежа достаточно ввести данные о виде и номере судебного документа.

Ранее мы сообщили о том, что более 140 зданий в Петербурге подключат к теплоснабжению до конца года.

Фото: ГУП "ТЭК СПб" (архив)