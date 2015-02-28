Штрафы за нахождение более двух часов на трассе М-11 "Нева" отменили

"Автодор" внедрил систему автоматического распознавания проездов, чтобы исключить случаи злоупотреблений со стороны недобросовестных водителей.

"Автодор" принял решение отменить штрафы за пребывание более двух часов между пунктами въезда и выезда на трассе М-11 "Нева" на участке от Солнечногорска до Петербурга.

Раньше водители могли столкнуться с начислением максимального тарифа за проезд, если автомобиль находился на указанном участке дороги дольше двух часов, хотя длина маршрута составляла менее 50 км. Это было сделано для предотвращения мошенничества.

Теперь "Автодор" внедрил систему автоматического распознавания проездов, чтобы исключить случаи злоупотреблений со стороны недобросовестных водителей и избежать ситуаций, когда честным пользователям выставляется максимальный тариф на трассе М-11 "Нева".

Ранее мы сообщили о том, что "Автодор" построит развязку, которая соединит трассу "Нева" и Пулково.

Фото: "Автодор" (архив)