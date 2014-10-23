"Автодор" построит развязку, которая свяжет трассу "Нева" и Пулково

С 28 декабря на Пулковском шоссе введут ограничения движения до конца 2026 года.

Компания "Автодор" займется строительством дорожной развязки на 681 км трассы М-11 "Нева". Объект соединит аэропорт Петербурга и Пулковское шоссе. Об этом стало известно изданию 78.ru.

Ранее в ГАТИ объявляли, что участок Пулковского шоссе перекроют для движения с 28 декабря до 18 декабря 2026 года. Ограничения будут действовать после поворота в "Пулково" в крайних левых полосах в обе стороны. В том числе будут перекрыты все автобусные полосы.

Ранее на Piter.TV: с 29 декабря проезд по Витебской развязке ЗСД станет платным.

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