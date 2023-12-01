В Московском районе на 2 года ограничат движение транспорта

Планируются работы по размещению временных ограждений.

В Московском районе на 2 года ограничат движение для автомобилистов, рассказали в ГАТИ Петербурга 26 декабря.

Планируются работы по размещению временных ограждений. По этой причине с 28 декабря по 18 декабря 2026 года затруднится проезд по Пулковскому шоссе около дороги в аэропорт. А с 29 декабря также до 2026 года ограничат движение по дороге в аэропорт у Пулковского шоссе.

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе до февраля 2025 года ограничат движение.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга