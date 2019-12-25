В Приморском районе до февраля 2025 года ограничат движение

Пройдут работы по прокладке канализационной сети.

В Приморском районе ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

С 27 декабря по 23 февраля 2025 года в связи с работами по прокладке канализационной сети затруднится проезд по Суздальскому шоссе около Орлово-Денисовского проспекта.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Московском и Петроградском районах с 26 декабря введут ограничения для транспорта.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга