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В Приморском районе до февраля 2025 года ограничат движение
Сегодня, 10:58
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В Приморском районе до февраля 2025 года ограничат движение

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Пройдут работы по прокладке канализационной сети.

В Приморском районе ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

С 27 декабря по 23 февраля 2025 года в связи с работами по прокладке канализационной сети затруднится проезд по Суздальскому шоссе около Орлово-Денисовского проспекта.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Московском и Петроградском районах с 26 декабря введут ограничения для транспорта. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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