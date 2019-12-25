Выставку приурочили к 30-летию переименования Ленинграда в Санкт-Петербург.

В следующий понедельник, 6 сентября, в 16:00 на Соборной площади в Петропавловской крепости откроется выставка "Санкт-Петербург. История переименований". Уличные стенды экспозиции расскажут горожанам историю переименования города.

На выставке представлены изображения живописных и графических произведений, фотографии, выдержки из газет и документов, воспоминания современников, связанные с переименованиями города, из собраний Государственным музеем истории Петербурга, Российской национальной библиотеки, Центрального государственного архива кинофотодокументов, Центрального государственного исторического архива.

Так, в 1703 году Петр I назвал город голландский манер – Санкт-Питербурх, а затем постепенно закрепилось немецкое название – Санкт-Петербург. В 1914 столицу России переименовали в Петроград. Очередная смена названия произошла уже в годы советской власти в январе 1924 года как реакция на смерть вождя революции В. И. Ленина. Спустя почти семь десятилетий, на фоне глобальных перемен, произошедших в стране, жителями Ленинграда был поднят вопрос о возвращении ему исторического имени. Референдум состоялся 12 июня 1991 года, а 6 сентября городу вернули название Санкт-Петербург.

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Фото: пресс-служба ГМИ СПб