Движение осуществляется по трем полосам.

Движение на вантовом мосту в составе КАД восстановлено после крупного ДТП с большегрузом. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение на 56-м км внешнего кольца КАД с 14:40 осуществляется по трем полосам. Поврежденный в результате ДТП грузовой автомобиль с прицепом убран с проезжей части и эвакуирован. Эксплуатирующая подрядная организация приступила к восстановлению поврежденного металлического барьерного ограждения. Работы ведутся в четвертой полосе.

Напомним, в 03:30 29 июня на 56-м км внешнего кольца КАД водитель грузового автомобиля столкнулся с барьерным ограждением, после чего кабина автомобиля опрокинулась. Пострадал один человек – водитель грузовика.

Видео: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"