Как проходит открытие ТЦ в Петербурге

С 27 июля в Петербурге возобновили работу торгово-развлекательные центры, рестораны, музеи и детские сады. Соответствующие изменения в постановление № 121 внес губернатор города Александр Беглов.
Торговые центры открыли на определенных условиях: сотрудники ТЦ должны контролировать использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции между гражданами, а также организовать контроль температуры у посетителей, проводить регулярную дезинфекцию контактных поверхностей. Как видим, в ТЦ "Галерея" уже с самого утра довольно много народа, все заходят в масках, а следят за эти два сотрудника – один перед входом на улице, второй находится внутри. При этом температуру никому не замеряют, поток людей довольно большой. Чего не скажешь о ТРК "Питер Радуга", который находится на проспекте Космонавтов и ТРК "Лето" (Пулковское шоссе). Около этих торговых центров почти не видно посетителей, парковки полупустые.
Как и предполагалось, в ТЦ не открылись объекты развлечения и досуга – за исключением детских игровых комнат. Также закрыты и фудкорты.
Еще есть некоторые требования к работе примерочных в магазинах. После каждой примерки должна проводиться термическая обработка одежды, заполняемость кабинок должна производиться в шахматном порядке, также в залах должны быть антисептики и бактерицидные лампы, сотрудники должны быть в масках и перчатках, на полу необходима разметка для соблюдения социальной дистанции в очереди.
Океанариум откроет свои двери в понедельник.
Видео: Piter.TV
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