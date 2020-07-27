Как проходит открытие ТЦ в Петербурге

В центре в ТРК нахлынуло множество людей, чего не скажешь о ТЦ, находящихся в других районах Петербурга.

С 27 июля в Петербурге возобновили работу торгово-развлекательные центры, рестораны, музеи и детские сады. Соответствующие изменения в постановление № 121 внес губернатор города Александр Беглов.

Торговые центры открыли на определенных условиях: сотрудники ТЦ должны контролировать использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции между гражданами, а также организовать контроль температуры у посетителей, проводить регулярную дезинфекцию контактных поверхностей. Как видим, в ТЦ "Галерея" уже с самого утра довольно много народа, все заходят в масках, а следят за эти два сотрудника – один перед входом на улице, второй находится внутри. При этом температуру никому не замеряют, поток людей довольно большой. Чего не скажешь о ТРК "Питер Радуга", который находится на проспекте Космонавтов и ТРК "Лето" (Пулковское шоссе). Около этих торговых центров почти не видно посетителей, парковки полупустые.

Как и предполагалось, в ТЦ не открылись объекты развлечения и досуга – за исключением детских игровых комнат. Также закрыты и фудкорты.

Еще есть некоторые требования к работе примерочных в магазинах. После каждой примерки должна проводиться термическая обработка одежды, заполняемость кабинок должна производиться в шахматном порядке, также в залах должны быть антисептики и бактерицидные лампы, сотрудники должны быть в масках и перчатках, на полу необходима разметка для соблюдения социальной дистанции в очереди.

Океанариум откроет свои двери в понедельник.

Видео: Piter.TV