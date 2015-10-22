В Военно-историческом музее открыли памятник Михаилу Калашникову

Скульптуру "Молодой конструктор старший сержант Калашников" установили во внутреннем дворе музея.

В Петербурге на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи открылся памятник создателю автомата Михаилу Калашникову.

Скульптуру "Молодой конструктор старший сержант Калашников" установили во внутреннем дворе музея. Увидеть памятник смогут все желающие в дни работы музея.

Скульптуру создал Владимир Курочкин по инициативе Межрегионального общественного фонда имени Калашникова, главой которого является дочь конструктора.

Путин откроет памятник Даниилу Гранину 27 ноября.

Видео: Piter.TV