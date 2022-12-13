ФСБ передала в Военно-исторический музей артиллерии 8-мм револьвер 1892 года

Также были переданы основные части огнестрельного оружия – ствола и ствольной коробки 20 – мм тяжелого противотанкового ружья Madsen образца 1935 года выпуска.

В Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи будут переданы культурные ценности, изъятые при попытке их незаконной продажи. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

У двух мужчин, обвиняемых в незаконном хранении огнестрельного оружия (ч.1 ст.222 УК РФ), изъяли французский 8-мм револьвер образца 1892 года и основные части огнестрельного оружия – ствола и ствольной коробки 20 – мм тяжелого противотанкового ружья Madsen образца 1935 года выпуска.

По результатам расследования уголовного дела указанные лица были признаны виновными, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ.

Фото и видео: пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области