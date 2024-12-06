Житель деревни Зимитицы откопал человеческие останки на своем участке

В Ленобласти местный житель откопал останки человека на своем участке. Скелет был присыпан камнями.
По информации АН "Оперативное прикрытие", работы по выкорчевыванию деревьев в деревне Зимитицы 12 марта проводил 24-летний мужчина. В этот момент он и обнаружил кости, их направили в морг.
Личность и причину смерти неизвестного устанавливают следователи Волосовского района.
Ранее мы рассказывали о том, что скелет и труп нашли в двух районах Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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