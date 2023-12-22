На двух перекрестках Невского проспекта не будут работать светофоры 8 марта

Специалисты там будут ремонтировать контроллеры.

В Петербурге завтра, 8 марта, отключат светофоры на двух перекрестках на Невском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".

Речь идет об участках на пересечении проспекта с Большой Конюшенной и Большой Морской улицами. Специалисты будут там ремонтировать контроллеры.

Убедительно просим участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, а также учитывать данную информацию при выборе маршрута движения. Пресс-служба СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга"

Ранее на Piter.TV: светофор отключат на площади Восстания 25 февраля.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)