"Горэлектротранс" отказался от восстановления Полюстровской подстанции на Пискаревском

Компания пока не разработала конкретных планов касательно будущего здания.

СПб ГУП "Горэлектротранс" отказался от планов восстановления Полюстровской подстанции на Пискаревском проспекте, 4. Предприятие, владеющее зданием, заявило, что восстановление подстанции с сохранением ее первоначальных функций не имеет смысла из-за текущего состояния объекта, пишет "Деловой Петербург".

Компания пока не разработала конкретных планов касательно будущего здания. Тем не менее, энергосистема предприятия устроена таким образом, что при закрытии подстанции трамвайные маршруты Калининского района смогут получать питание по другой схеме.

Недавно комитет по охране памятников опубликовал акт историко-культурной экспертизы, который рекомендует исключить здание подстанции из списка объектов государственного значения. Эксперты пришли к выводу, что постройка не обладает ни историческим, ни архитектурным значением. Однако, "Горэлектротранс" заявил, что вопрос о проведении экспертизы выходит за рамки их полномочий. Заказчиком экспертизы выступает проектная фирма ООО "Кант". Срок подачи возражений против акта истекает 26 февраля, после чего, возможно, документ будет обсужден на заседании рабочей группы Совета по наследию.

Полюстровская трамвайная подстанция, введенная в эксплуатацию в 1915 году, имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Она была восстановлена позже остальных аналогичных объектов в блокадном Ленинграде и не принимала участия в запуске трамвайного движения весной 1942 года. Несмотря на то, что подстанция вновь заработала к 1 января 1943 года, еще до полного снятия блокады, эксперты утверждают, что здание не связано непосредственно с блокадным Ленинградом.

Ранее суд обязал театр на Васильевском восстановить арку в здании-памятнике.

Фото: citywalls.ru (pasha_su)