Суд обязал театр на Васильевском восстановить арку в здании-памятнике

Конфликт возник из-за проведенной театром реконструкции "Дома дешевых квартир", который является частью ансамбля "Дом В.Н. фон Дервиза" и был построен в 1874 году.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес постановление, согласно которому драматический "Театр на Васильевском" обязан восстановить арку здания, являющегося объектом культурного наследия, на Среднем проспекте Васильевского острова. Иск был подан Комитетом по контролю за имуществом (ККИ), сообщает "Деловой Петербург".

Конфликт возник из-за проведенной театром реконструкции "Дома дешевых квартир", который является частью ансамбля "Дом В.Н. фон Дервиза" и был построен в 1874 году. С 2001 года здание признано вновь выявленным памятником культуры и используется как жилой дом.

Реконструкция привела к появлению нового помещения в арке здания, что было выполнено без соответствующего разрешения Госстройнадзора и проведения обязательной государственной экспертизы. Комитет также обратил внимание на то, что ранее арка обеспечивала свободный проход для эвакуации людей в случае пожара, а теперь образовавшийся проем препятствует безопасной эвакуации.

Сейчас помещение используется театром как служебный вход. Суд признал претензии ККИ обоснованными и предоставил театру месяц на устранение нарушений. В случае невыполнения требований, учреждение будет вынуждено выплачивать неустойку в размере 10 тысяч рублей за каждый день просрочки. Если театр откажется выполнять работы, их проведет ККИ, но оплачивать их все равно придется театру.

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Фото: citywalls.ru (люблюпитер)