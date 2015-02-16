В отеле "Европа" проходит эвакуация в связи сообщением о пожаре

Постояльцы организованно выходят на площадь Искусств. Приехали спасатели и спецмашины.

На Михайловской улице эвакуируют гостей отеля "Европа". Сотрудники и постояльцы выходят на площадь Искусств в связи с сообщением о пожаре. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На место события приехали спасатели со спецтехникой и правоохранители. Информация о случившемся уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Красного Курсанта в пожаре пострадал пожилой инвалид. Мужчина получил смертельную дозу угарного газа.В доме горела обстановка площадью 20 квадратных метров. Возгорание тушили 17 спасателей.

Фото: Piter.tv