В 2023 году за уклонение от военной службы к уголовной ответственности привлекли 108 петербуржцев

В среднем наказание по этой статье – 6 лет в исправительной колонии общего режима.

В 2023 году в гарнизонный военный суд Петербурга поступило 102 дела в отношении лиц, которые "самовольно оставили военную часть". Обвинительные приговоры огласили по 85 делам, 69 приговоров вступило в законную силу. Обжаловано 8 приговоров, 2 приговора обжалуют в кассационном порядке. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В 224-й гарнизонный военный суд поступило 30 дел по ст. 337 УК РФ, приговоры оглашены по 23 из них. Оправдательных приговоров не было. В большинстве случаев фигуранты признавали вину полностью или частично. В среднем наказание по этой статье – 6 лет в исправительной колонии общего режима.

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Фото: Piter.TV