Праздничная программа запланирована на 23 и 24 февраля.

На "Острове Фортов" отметят День защитника Отечества. Праздник пройдет на территории Музея Военно-морской славы. Об этом сообщили в tg-канале общественного пространства.

Уже на этой неделе нас ждут длинные праздничные выходные — провести их увлекательно и с пользой можно в "Острове фортов! Мы подготовили для вас большую программу — с выставками, показами фильмов, викторинами и концертами. Пресс-служба "Острова Фортов"

В пятницу, 23 февраля, в 11:00 начнется анимационная программа. В 12:00 стартует интеллектуальная викторина. В 13:00 стартует лекция "Герои мужества". В 16:30 покажут фильм "Балтийское небо". В конференц-зале в это время откроется концерт "Служить России".

Праздничная программа запланирована и на 24 февраля. На территории пространства проведут активные игры, конкурсы, интеллектуальную викторину. Гостям покажут фильм, пройдет концерт.

Ранее мы писали, что 14 световых проекций украсят фасады петербургских зданий ко Дню защитника Отечества.

Фото: Telegram / Остров Фортов | Кронштадт