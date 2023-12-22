На ВСМ Москва — Петербург предусмотрено 16 остановок

Путь от Москвы до Твери займет всего 39 минут, а до Великого Новгорода можно будет добраться за 1 час 41 минуту.

РЖД объявили о предстоящих изменениях на маршруте ВСМ Москва – Санкт-Петербург и показали другие детали поездки. По новым данным, путь из Москвы в Петербург и обратно займет всего лишь 2 часа 15 минут. Пассажиры также смогут быстро добраться от одной столицы до других городов, расположенных на пути. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

Общая протяженность маршрута составит 679 км, составы будут останавливаться и ждать пассажиров на 16-ти остановках. Так, путь от Москвы до Твери займет всего 39 минут, а до Великого Новгорода можно будет добраться за 1 час 41 минуту.

Планируется, что к 2028 году поезда по ВСМ будут курсировать с интервалом каждые 10 минут в пиковые часы, всего за сутки будет отправлено 80 поездов в обоих направлениях. Между остановками составы будут разгоняться до 400 км/ч, но в пределах столиц их скорость будет уменьшена вдвое.

Ранее Путин поручил выделить 300 млрд в 2025 году на строительство ВСМ.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД