В Тосненском районе нашли останки времен Великой Отечественной войны во время ремонта

Во время экспертизы специалисты определят возраст и пол погибших.

Во время ремонта на территории ООО "Мясокомбинат Тосненский" обнаружили останки нескольких человек. По предварительным данным, они принадлежат лицам, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Костные останки были найдены 10 мая 2021 года. Доследственная проверка проводится Следственным отделом по городу Тосно СУ СК России по Ленобласти. Скелеты направили на судебные медико-криминалистические экспертизы, чтобы установить возраст, пол погибших и причину смерти.

Ранее останки времен ВОВ нашли во Всеволожском районе.

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