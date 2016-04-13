Останки времен ВОВ нашли на поле в Ленобласти

Черепа и кости обнаружились рядом с участком под частное строительство.

В деревне Тавры Всеволожского района 6 мая были обнаружены костные останки нескольких человек, предположительно, участников боевых действий времен Великой отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ленобласти. По предварительной информации, фрагменты скелетов могли быть выворочены из-под земли в процессе подготовки участков под частное строительство или при вспахивании близлежащего поля.

Следственный отдел Всеволожска проводит доследственные проверки, назначены дополнительные экспертизы для установления возраста, пола и причин смерти. По итогам комплекса криминалистических операций будет принято процессуальное решение.

Спонтанные захоронения и останки участников ожесточенных боев находят в Ленобласти довольно часто.

18 апреля СК уже инициировал проверку останков, обнаруженных в деревне Хапо-Ое Всеволожского района.