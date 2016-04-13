  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
Останки времен ВОВ нашли на поле в Ленобласти
Сегодня, 12:36
22
kraratau27

Останки времен ВОВ нашли на поле в Ленобласти

0 0

Черепа и кости обнаружились рядом с участком под частное строительство.

В деревне Тавры Всеволожского района 6 мая были обнаружены костные останки нескольких человек, предположительно, участников боевых действий времен Великой отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ленобласти. По предварительной информации, фрагменты скелетов могли быть выворочены из-под земли в процессе подготовки участков под частное строительство или при вспахивании близлежащего поля. 

Следственный отдел Всеволожска проводит доследственные проверки, назначены дополнительные экспертизы для установления возраста, пола и причин смерти. По итогам комплекса криминалистических операций будет принято процессуальное решение. 

Спонтанные захоронения и останки участников ожесточенных боев находят в Ленобласти довольно часто. 

18 апреля СК уже инициировал проверку останков, обнаруженных в деревне Хапо-Ое Всеволожского района.

Теги: массовое захоронение, останки в ленобласти, черепа и кости
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии