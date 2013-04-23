Во Всеволожском районе проводят проверку обнаруженных останков людей

По предварительным данным, они принадлежат людям, погибшим во время Великой Отечественной Войны.

Сегодня, 18 апреля, проводится доследственная проверка костных останков нескольких человек, найденных во Всеволожском районе. Об этом Piter.tv рассказали в пресс-службе областного Следкома.

В деревне Хапо-Ое в субботу, 17 апреля, были обнаружены останки. По предварительным данным, они принадлежат людям, погибшим во время Великой Отечественной Войны.

В настоящее время назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти.

Ранее Piter.tv писал, что во Всеволожском районе проводят проверку карьера, на берегу которого обнаружили лужу мазута. Ее нашел местный житель.

Фото: Piter.TV



