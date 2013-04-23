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Во Всеволожском районе проводят проверку обнаруженных останков людей
Сегодня, 18:32
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kraratau27

Во Всеволожском районе проводят проверку обнаруженных останков людей

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По предварительным данным, они принадлежат людям, погибшим во время Великой Отечественной Войны.

Сегодня, 18 апреля, проводится доследственная проверка костных останков нескольких человек, найденных во Всеволожском районе. Об этом Piter.tv рассказали в пресс-службе областного Следкома.

В деревне Хапо-Ое в субботу, 17 апреля, были обнаружены останки. По предварительным данным, они принадлежат людям, погибшим во время Великой Отечественной Войны.

В настоящее время назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти.

Ранее Piter.tv писал, что во Всеволожском районе проводят проверку карьера, на берегу которого обнаружили лужу мазута. Ее нашел местный житель.

Фото: Piter.TV


 

Теги: всеволожск, останки, проверка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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