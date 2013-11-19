Во Всеволожском районе проводят проверку карьера, на берегу которого обнаружили лужу мазута

Разлив мазута обнаружил местный житель.

В субботу, 17 марта, организовали доследственную проверку карьера в Агалатовском сельском поселении Всеволожского района. На песчаном берегу местный житель обнаружил большую лужу мазута. Об этом Piter.tv рассказали в пресс-службе областного Следкома.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решение будет принято по результатам доследственной проверки.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге задержаны порядка ста нелегальных мигрантов. В четверг, 15 апреля, полиция устроила рейд по квартирам в центре города, чтобы проверить соблюдение норм миграционного законодательства. Отмечается, что полиция поверила порядка 2000 квартир в Центральном и Адмиралтейском районах - 235 жилых домов и хостелов.

Фото: Piter.tv