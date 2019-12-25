В Роскачестве назвали основную причину возгорания гаджетов

Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов.

Смартфоны могут загореться во время зарядки из-за неправильно подобранного адаптера питания. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Стандартный адаптер питания имеет на выходе 5 вольт и 1,5 ампера. Помимо этого существуют адаптеры с технологией быстрой зарядки – quick charge – с повышенной мощностью потребления. Но если само устройство не поддерживает такую мощность, то можно произойти самовозгорание аккумулятора или даже самого устройства.

Это правило касается и использования переносных зарядных устройств. Например, в Китае делают внешние аккумуляторы, где есть выходи на 5 Вт и 10 Вт. Некоторые пользователи думают, что раз 10 Вт, то будет быстрее идти зарядка, а на деле смартфон теряет свою емкость.

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