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ГАИ предупреждает об ухудшении дорожной ситуации в городе и Ленобласти
Сегодня, 18:35
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ГАИ предупреждает об ухудшении дорожной ситуации в городе и Ленобласти

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В связи с ухудшением погоды на дорогах может образоваться гололедица.

В Управлении Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупредили автомобилистов о вероятном ухудшении ситуации на дорогах. В связи с возникновением гололедицы на проезжей части может увеличиться риск ДТП, – следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Во время ухудшения погодных условий ГАИ рекомендует водителям внимательно следить за дистанцией между машинами на дорогах, соблюдать скоростной режим, избегать резкого торможения и как можно плавнее совершать маневрирование и перестроение во время езды.

Ранее в Невском районе Петербурга прошел сильный град – смотрите видео и фотографии с места событий.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Diffusion)

Теги: гололедица, осложнение дорожной ситуации, погода в ленобласти, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области, Общество, Автомобильные новости,

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