ГАИ предупреждает об ухудшении дорожной ситуации в городе и Ленобласти

В связи с ухудшением погоды на дорогах может образоваться гололедица.

В Управлении Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупредили автомобилистов о вероятном ухудшении ситуации на дорогах. В связи с возникновением гололедицы на проезжей части может увеличиться риск ДТП, – следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Во время ухудшения погодных условий ГАИ рекомендует водителям внимательно следить за дистанцией между машинами на дорогах, соблюдать скоростной режим, избегать резкого торможения и как можно плавнее совершать маневрирование и перестроение во время езды.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Diffusion)