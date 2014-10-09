В ряды Вооруженных Сил РФ отравятся 162 человека из Выборгского района

В Выборге состоялось очередное совещание с главами администраций городских и сельских поселений Выборгского района.

В Выборге состоялось очередное совещание с главами администраций городских и сельских поселений Выборгского района. В заседании приняли участие советник губернатора Ленобласти Александр Караванский, глава районной администрации Валерий Савинов, его первый заместитель Михаил Павлов. Вел заседание и.о. заместителя главы районной администрации Владимир Васильев.

О начале осенней призывной кампании в ряды Вооруженных Сил РФ рассказал начальник военного комиссариата города Выборга и района Игорь Якуб. Он сообщил, что план по призыву для Выборгского района составляет 162 человека. На призывную комиссию осенью пригласят 820 ребят.

Жители Выборгского района будут служить в различных родах войск, в основном на территории Северо-Западного округа, а также на Северном и Балтийском флоте. Первые восемь призывников отправятся в войска уже 18 октября.

Ранее чемпионы и призеры Олимпийских игр старшего поколения посетили Выборг.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО