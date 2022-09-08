В День памяти жертв блокады на Марсовом поле выступит оркестр из Донецка

После выступления донецкого оркестра, в 00:30, прозвучит композиция "Я верю в свой народ" в сопровождении оркестра русских народных инструментов имени Н.П. Фомина.

В День памяти жертв блокады Ленинграда в Петербурге выступит оркестр из Донецка. Программа начнется 8 сентября в 23:00 на Марсовом поле.

Директор Санкт-Петербургского государственного дома народного творчества Ольга Богомазова рассказала "Петербургскому дневнику", что инициаторами приезда музыкантов из Донецка стали Общественная палата Санкт-Петербурга и Дом народного творчества.

Художественный руководитель камерного оркестра Донецкой государственной академической филармонии Валерия Путря рассказала, что премьера литературно-музыкальной композиции "Россия, не бойся, мы с тобой...", которую петербуржцы услышат 8 сентября, состоялась в 2017 году. Через она была показана в Донецкой филармонии с музыкой петербургского композитора Елизаветы Панченко.

После выступления донецкого оркестра, в 00:30, прозвучит композиция "Я верю в свой народ" в сопровождении оркестра русских народных инструментов имени Н.П. Фомина.

Ранее на Piter.tv: Прокуратура просит признать суд блокаду Ленинграда преступлением против человечества.

Фото: Петербургский дневник (Дмитрий Фуфаев)